75 Jahre Spreewaldhof

21.07.2021 Ernährung

Spreelinge mit historischen Etiketten zum Firmenjubiläum

Gurken und Spreewald gehören zusammen. Der Spreewaldhof feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Firmenjubiläum und startet im Juli mit einer virtuellen Zeitreise durch die Geschichte und bringt die Spreelinge mit historischen Etiketten heraus.

Die Geschichte

Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gründeten zwei Unternehmer 1946 in Golßen die „Friedewald und Donath, Nahrungs- und Genussmittel Golßen“ Konservenfabrik. Mit Johannisbeeren, Kirschen, Stachelbeeren, grünen Bohnen, Kohl und Gurken verarbeiteten sie Produkte aus dem Spreewald.

1951 wurde die Konservenfabrik in Golßen verstaatlicht und ein volkseigener Betrieb. In langen Schlangen standen in der Erntezeit Hunderte von Kleinbauern aus der Region mit ihren Trabbis vor dem Werkstor und lieferten die frisch geernteten Spreewaldgurken. In der DDR wurden die beliebten Spreewälder Gurken zur sogenannten „Bückware“ – einer offiziell nicht vorhandenen Ware, die nur unter dem Ladentisch verkauft wurden. Mit der Wiedervereinigung 1990 wurde der VEB Spreewaldkonserve Golßen durch die Bundesdeutsche Treuhandanstalt privatisiert und in die "Obst- und Gemüseverarbeitung Spreewaldkonserve Golßen GmbH" umbenannt.

1991 übernahmen die Geschwister Karin Seidel und Konrad Linkenheil die Spreewaldkonserve. Die Geschwister leiteten ursprünglich das obstverarbeitende Familienunternehmen "Obstkonservenfabrik Siegfried Linkenheil KG" in Wegberg am Niederrhein. Mit der Erweiterung um einen Standort in Ungarn im Jahr 2002 sicherten sich die Unternehmer typische Rohwaren dieser Region wie Paprika, Mais oder Kirschen. Zusammen mit den Mitarbeitern in Golßen und Schöneiche prägten Karin Seidel und Konrad Linkenheil 30 Jahre Spreewaldhof-Geschichte und förderten den Gurkenanbau im Spreewald.

So kämpfte der Spreewaldhof gemeinsam mit dem Spreewaldverein bei der EU dafür, dass diese Einzigartigkeit der Spreewälder Originale anerkannt wird – mit Erfolg. „Spreewälder Gurken“ ist seit 1999 eine geschützte geografische Angabe.

Heute

Seit 75 Jahren stellt der Spreewaldhof (Obst- und Gemüseverarbeitung Spreewaldkonserve Golßen GmbH) Obst- und Gemüsekonserven her. 200 Festangestellte und bis zu 250 saisonale Arbeitskräfte sind im Unternehmen beschäftigt, das seit Juli 2021 Teil der Andros Deutschland GmbH ist. Über 25 unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten werden jährlich vom Spreewaldhof zu verschiedenen Spezialitäten verarbeitet. Über 210 Artikel werden in mehr als 30 Länder verkauft.

roRo; Grafik: Spreewaldhof