26.09.2022 Ernährung

Mitmach-Aktionen für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln

Vom 29. September, dem International Day of Awareness of Food Loss and Waste der FAO, bis zum 6. Oktober 2022 findet die Aktionswoche Deutschland rettet Lebensmittel! statt.



Bundesweit gibt es Workshops, Vorträge, Infostände und weitere Mitmachaktionen zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung – sowohl online als auch Vor-Ort.



Gemeinsam mit den Bundesländern und weiteren Partnerinnen und Partnern bietet Zu gut für die Tonne! eine Plattform für zahlreiche Aktionen rund um das Thema Lebensmittelwertschätzung. Wer mitmachen möchte, kann seine Aktionen für die Veröffentlichung auf der Webseite einreichen und so Teil der Aktionswoche werden.



Die bereits veröffentlichten Aktionen und weitere Informationen gibt es auf der Webseite: www.deutschland-rettet-lebensmittel.de

Lesestoff:

FAO-Aktionswoche: https://www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste/en/

Zu gut für die Tonne: https://www.zugutfuerdietonne.de/unsere-aktivitaeten/aktionswoche-deutschland-rettet-lebensmittel Mit veröffentlichten Aktionen

roRo