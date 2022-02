Alkoholfreier Wein ist kein Traubensaft

01.02.2022 Ernährung

Alkoholfreier Wein und Diabetes

Ein Gläschen Wein gehört für viele zu einem gemütlichen Abend dazu - doch Alkohol schadet dem Körper auf verschiedene Weisen: Er erhöht das Krebsrisiko, fördert Entzündungsprozesse und belastet die Leber. Und: Bei Menschen mit Diabetes kann Alkohol zu Unterzuckerungen führen. Doch es gibt Alternativen - aber wie gut sind alkoholfreie Weine? Die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins „Diabetes Ratgeber“ klärt auf.

Alkoholfreie Weine sind kein Traubensaft, sondern normale Weine, denen mittels schonender technischer Verfahren der Alkohol entzogen wurde. Der Vorteil: Dadurch ist auch das Risiko für Unterzuckerungen nicht erhöht. Der Zuckergehalt ist dennoch vorhanden, je nach Süßegrad sind verschiedene Mengen Zucker enthalten. In flüssiger Form treibt dieser den Blutzucker besonders schnell in die Höhe. Ein Viertelliter trockener alkoholfreier Weißwein enthält etwa zehn Gramm Zucker, auch hier gilt also: maßhalten.