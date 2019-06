Als aus dem Genever Gin wurde

11.06.2019 Ernährung

Gin boomt in Europa

Wacholder-Tee fördert die Verdauung und wirkt gegen Sodbrennen. Pflanzliche Heilmittel wurden auch in Europa immer wieder genutzt. Die Wacholderbeeren wurden Salben gegen Gelenkerkrankungen zugesetzt. Alles was gärt wurde auch immer schon auch als Alkohol getrunken. Der Wacholderschnaps ist heute noch als Steinhäger und Genever bekannt. Der Arzt Francisus Sylvius hat sich mit dem Genever in die Geschichte gebrannt. Der 1614 in Hanau geborene Hesse wirkte vor allem in den damaligen Niederlanden als Doktor. Sein Herrscher hieß Wilhelm III von Oranien-Nassau. Als Gegenpol zum französischen Sonnenkönig gab er Englands Rufen nach und setzte über den Ärmelkanal, um die Insel gegen Frankreich zu schützen. Kraft eigenen Rechtes ließ er sich in der Westminster Abbey 1689 zum englischen König krönen.

Aus Genever wird Gin

Neben komplizierten Familienzwistigkeiten bis nach Süddeutschland hinunter steht der protestantische König Wilhelm III mit dem Massaker von Glencoe in Schottland und Aufständen im katholischen Irland in Verbindung. Wilhelm III hatte zur Beruhigung wohl immer eine Flasche Genever dabei. Zumindest hat er den Wacholderschnaps nach England gebracht und französische Ware erst einmal mit hohen Steuern auf dem Kontinent gehalten. Aus dem Genever wurde in London sprachlich der Gin und schon 1690 wurde ein Reinheitsgebot erlassen, das für das Bennen von Gin ausschließlich englischer Weizen genutzt werden darf.

London ist das Herz britischen Gins

Die politische Geschichte des Gin zeichnet sich noch heute auf der Landkarte ab. Die Engländer haben mit „The Gin Guild“ der traditionellen Distillers Company aus dem Jahr 1638 ein eigenes Kapitel hinzugefügt. Die Gin-Traditionalisten halten jährlich ihr bedeutsames „Ginposium“ in London ab. Im Gegensatz zum Whiskey, der traditionell aus Schottland kommt, und bei einem Verbleib der Schotten in der EU den Briten als Exportschlager verloren geht, bleibt der Gin den Leavern treu. Fast alle Whiskey-Destillen liegen in Schottland, beim Gin sind sie flächendeckend über das UK verstreut. Das Herz des Gins schlägt aber nach wie vor in London. Dort stehen die ältesten Gin-Destillen auf dem Nordufer der Themse gebündelt zwischen Hyde Park und Whitechapel.

Die britische Gin-Dominanz auf dem alten Kontinent konnten die Briten sogar ausweiten. Wurden 2007 europaweit noch 72 Millionen Liter Alkohol für den Gin gebrannt, waren es 2017 stattliche 116 Millionen Liter und gaben dem Gin ein Wachstumsplus von 62 Prozent. Fast zwei Drittel des Gins werden in Großbritannien gebrannt. Mit Abstand folgt Spanien mit einem Anteil von neun Prozent. In Deutschland sind es gerade einmal 3,5 Millionen Liter und drei Prozent Anteil am europäischen Gin-Markt.