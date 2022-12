08.12.2022 Ernährung

Kurze Wertschöpfungskette für die Gemeinsachaftsverpflegung

„GanzTierStark – Bio von der Weide auf den Teller“. So lautet das dreijährige Projekt, in dessen Rahmen a'verdis aus Münster Beratungsmaterialien zu fünf Themenschwerpunkten erstellt hat, die allen Interessierten als Open Source zur kostenfreien Nutzung online zur Verfügung stehen.

Auf der Grundlage des Projekts „GanzTierStark“ vom Zentrum Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin unter der Projektleitung von Prof. Dr. Dr. Martina Schäfer geht es darum, wie Fleischqualität statt Fleischmenge in die Gemeinschaftsgastronomie gelangt. Ziel ist das Bio-Weiderind aus regionaler Haltung. Mit dem Einzug von vegetarischen und veganen Gerichten gewinnt hochwertiges Biofleisch in kleinen Mengen an Bedeutung.

Im Projekt wurden digitale Beratungsmodule für Bio-Weiderindfleisch entwickelt. Projektkantinen aus Berlin und Brandenburg zeigen mit innovativen Rezepten wie Rindfleischgerichte neu interpretiert, Speisepläne umgestellt und neu kalkuliert werden. Exkursionen zu Erzeugerbetrieben stärken den Teamspirit und die Motivation und zeigten sich nicht zuletzt auf den Tellern der Gäste.

Die Module umfassen Argumente & Hintergründe, Strategie & Konzept, Einkauf, Preisgestaltung sowie Kommunikation.

Lesestoff:

www.ganztierstark.de

Module: https://averdishome.wordpress.com/ganztierstark-materialien/

Roland Krieg

