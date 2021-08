Die richtige und falsche Ernährung

18.08.2021 Ernährung

Das Heidelberger Ernährungsforum feiert Jubiläum

Mit der Vielfalt an Lebensmitteln und Abwesenheit von Hunger hat sich die Ernährung zu einer sehr individuellen Sache entwickelt. Folgen einer einseitigen Ernährung führen zu einem eher fragilen Gesundheitszustand, der in der Pandemie ein zusätzliches Krankheitsrisiko in sich trägt.

Mittlerweile wird das Thema deutlich komplexer, aber nicht weniger diskursiv diskutiert. Das „nachhaltige Erbnährungssystem“ steht bei den Vereinten Nationen dieses Jahr noch auf der Gipfel-Agenda. Prof. Dr. Rainer Wild hat sich in den 1990er Jahren dem Thema verschrieben. Der gelernte Chemiker aus Heidelberg hat von 1993 bis 2004 Lebensmitteltechnologie an der Universität Stuttgart-Hohenheim gelehrt und bekam 2011 die Ehrendoktorwürde der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Er gründete 1991 die nach ihm benannte Stiftung als Wissensplattform für den interdisziplinären und wissenschaftlichen Austausch zum Thema „gesunde Ernährung“.

In der Jubiläumswoche Ende September findet das bereits 25. Heidelberger Ernährungsforum statt. In dem zweitätigen kostenfreien Online-Forum geht es in diesem Jahr um zentralen Fragen, wie sich die gesunde Ernährung in den letzten Dekaden verändert hat, welche neuen Verbindungen zwischen Wissenschaft, Gesellschaft, Multiplikatoren und der Lehre entstanden sind und was davon in der öffentlichen und politischen Meinung vorhanden ist.

25. Heidelberger Ernährungsforum am 24. und 25. September: https://www.gesunde-ernaehrung.org

