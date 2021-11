Ein Jahr NutriScore

09.11.2021 Ernährung

Wie funktioniert eigentlich der NutriScore?

Europaweit ist der NutriScore noch nicht durch. In Deutschland dürfen Lebensmittelhersteller seit einem Jahr das Farbsystem nutzen – obwohl Verbraucher oftmals noch immer nicht wissen, wie genau das System funktioniert. Der Farbgebung liegt die Verrechnung von günstigen mit ungünstigen Inhaltsstoffen zugrunde und erlaubt deutlich schneller als die Nährstofftabelle auf der Verpackung eine Orientierung über das Produkt. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat zum Jubiläum die Informationen über das Nährwertlabel zusammengestellt, mit dem verarbeitete Produkte schnell miteinander verglichen werden können. Das Anbringen des NutriScores ist freiwillig. So wie auch in Frankreich schon seit 2017, dem seitdem Belgien, Spanien, die Niederlande, die Schweiz und Luxemburg gefolgt sind.

Unternehmen können ihre Rezepturen ändern, um eine günstigere Farbgebung zu bekommen, die Kennzeichnung stellt aber keine einzelnen Nährstoffe dar. Für Produkte, die aus nur einer Zutat bestehen, wie Olivenöl oder Honig ist er wenig sinnvoll.

Lesestoff:

Wie funktioniert der NutriScore? https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/lebensmittel/kennzeichnung-und-inhaltsstoffe/nutriscore-erweiterte-naehrwertkennzeichnung-feiert-ersten-geburtstag-36561

roRo

