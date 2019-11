29.11.2019 Ernährung

Markt für pflanzliche Produkte wächst

Auf der Leitmesse Food Ingredients Europe in Paris spielen in der Zeit zwischen dem 02. und 05. Dezember innovative pflanzliche Lebensmittel wiederholt eine große Rolle. Der Berlin Verband ProVeg richtet erneut die Erlebniswelt „Plant-based Experience“ auf der Messe aus, die für 1.700 Ausstellern aus 135 Nationen etwa 27.000 Fachleute erwartet.

Ein Fokus der Fi Europe liegt auf pflanzlichen Innovationen. Dieser Markt wächst nach wie vor rasant. Allein der Markt pflanzlicher Alternativen zu Fleischprodukten soll bis 2024 etwa 140 Milliarden US-Dollar erreichen, was circa 10 % des weltweiten Umsatzes von Fleischprodukten entspricht. 2018 waren es nach Studien von Euromonitor und Barclays „nur“ 19,5 Milliarden US-Dollar.

Bei der Plant-based Experience werden aktuelle Trends und Entwicklungen aus der Welt der pflanzlichen Lebensmittel vorgestellt – Live-Kochshows, Vorträge und eine Podiumsdiskussion sorgen für ein abwechslungsreiches Programm, außerdem dürfen sich Besucher auf Führungen und Wettbewerbsbeiträge für den jährlichen Plant-based-Innovation-Award freuen.



Im Rahmen der Plant-based Experience wird eine Podiumsdiskussion mit Lebensmittelspezialisten veranstaltet, die die verschiedenen Hürden und Lösungsansätze bei der Entwicklung neuer pflanzlicher Alternativen diskutieren, die bezüglich Geschmack, Textur und Preis mit tierischen Produkten konkurrieren sollen. Auf der Plant-based-Innovation-Tour können Teilnehmende neue, hochwertige pflanzliche Inhaltsstoffe und Lebensmittel kennenlernen.



„Wir freuen uns, auf der diesjährigen Fi Europe erneut die Plant-based Experience zu veranstalten und dem pflanzlichen Markt so eine gebührende Plattform zu bieten“, erklärt Verena Wiederkehr, International Head of Food Industry and Retail von ProVeg.

roRo