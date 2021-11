18.11.2021 Ernährung

Neue Allianz für eine klimaneutrale Ernährungswirtschaft in NRW

Klimaschutz hat für die Unternehmen der Ernährungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen einen hohen Stellenwert. Dies bestätigen mehr als 80 Prozent der Unternehmen in einer aktuellen Studie "Zeit für Klimaneutralität" des Vereins Ernährung-NRW. Danach erstellt gut ein Viertel bereits eine CO2-Bilanz des Betriebes. „Dies ist sehr erfreulich, aber noch nicht ausreichend. Ziel muss es sein, dass Klimaschutz und Klimaanpassung zu elementaren Produktionsfaktoren aller Unternehmen werden. Hier muss sich die Ernährungswirtschaft ambitionierte Ziele setzen“, sagte Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser am Montag zum Auftakt der Veranstaltung „Die Ernährungswirtschaft NRW auf dem Weg zur Klimaneutralität“ in Düsseldorf.

Vielfalt der Ziele

Zu den meistgenannten Maßnahmen zur Förderung der Klimaneutralität im eigenen Unternehmen gehören gemäß der Studie „Zeit für Klimaneutralität“ die Modernisierung von Produktionsanlagen oder Betriebstechnik, die Vermeidung von Lebensmittelabfällen, die Reduktion von Verpackung und der Einsatz von Energiesparlampen. Treibhausgase, die dennoch entstehen, werden zum Beispiel durch Aufforstungen oder das Anlegen von Grünflächen kompensiert.

Neue Klimallianz

Zur Unterstützung der Branche auf dem Weg zur Klimaneutralität hat sich eine neue Allianz der drei Vereine der Ernährungswirtschaft Nordrhein-Westfalen, Ernährung-NRW, Food-Processing Initiative und Foodhub NRW gebildet. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, alle Akteure aus der gesamten Agrar- und Lebensmittelbranche zusammenzubringen. Hochschulen und Forschungseinrichtungen sollen als Technologie- und Wissensproduzenten maßgebliche Lösungen für die Herausforderungen des Übergangs zu einem nachhaltigen Agrar- und Lebensmittelsystem vermitteln. Adressaten sind Produzenten landwirtschaftlicher Erzeugnisse, lebensmittelproduzierende und -verarbeitende Unternehmen, der Handel, Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Politik.

Lesestoff:

Die Studie finden Sie unter http://www.nrw-isst-gut.de

MULNV