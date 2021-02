ESL-Obst auch bei Edeka

18.02.2021 Ernährung

Coating von Obst macht es länger haltbar

Obst gehört zu den sensibelsten Lebensmittelprodukten, die schnell verderben und häufig weggeworfen werden. Seit einiger Zeit gibt es schon Coating-Lösungen aus natürlichem Zucker, Zellulose und pflanzlichem Öl, die Äpfel, Avocados und Gurken länger haltbar machen. Der Trick: Der Überzug reduziert die Atmung von Obst und Gemüse nach der Ernte und verlängert dabei die Liegezeit. Ganz neu ist der Trick nicht. Vor 100 Jahren haben die Menschen sensibles Obst mit Wachs überzogen.

Das „moderne Coating“ können Verbraucher mitessen. Damit sie Bescheid wissen hat die Edeka das Coating in den Fokus neuer TV-Werbung gestellt und informiert am Point of Sale mit Handzetteln. Bei Edeka heißt der Überzug „Apeel“ und macht Äpfel doppelt so lange haltbar.

