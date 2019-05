Gemüse braucht Helden

24.05.2019 Ernährung

Kinder essen, was ihre Helden essen

Lionel Messi, Marc-André ter Stegen oder Gerard Piqué. Kinder kennen ihre Lieblingsfussballer vom ruhmreichen FC Barcelona aus dem Effeff. Der Trikotsponsor Beko stellt nicht nur Haushaltsgeräte her, sondern hat zusammen mit Unicef in einer Umfrage in 18 Ländern festgestellt, dass Kinder zwischen sechs und zehn Jahren mehr Obst und Gemüse essen würden, wenn ihre Fussballhelden sich auch gesund ernähren. Beko hat mit der Kampagne „Eat like a Pro“ die Barca-Spieler in die Pflicht genommen, ihre Lieblingsrezepte online als Vorbild für eine gesunde Ernährung zu teilen. Zu Beginn der Kampagne besuchte Abwehrspieler Gerard Piqué Schulkinder und begeisterte die Kleinen mit Obst und Gemüse. Der neue spanische Fußballmeister ist ehrlich: „Als ich jung war, interessierte ich mich nicht wirklich für gesunde Ernährung, ich interessierte mich nur für Fußball, aber das änderte sich alles, als ich zu Barça kam und begann, von den Ernährungswissenschaftlern zu lernen. Es ist fantastisch, die Leidenschaft für das schöne Spiel bei Kindern auf der ganzen Welt zu sehen, und zu wissen, dass ich und meine Teamkollegen sie inspirieren, ist großartig. Wir spielen eine wichtige Rolle dabei, Kinder zu motivieren, sich gesund zu ernähren“.

Das rasante Gemüsevideo hat Champions League-Niveau.

Lesestoff:

Video: Weißt Du, wer noch gerne Brokkoli mag? http://www.eatlikeaprobybeko.com/eatlikeapro-en/

roRo; Foto: Screenshot aus dem Gemüsevideo