Golden Rice noch lange nicht auf dem Teller

12.08.2021

Wann essen die Philippinen Goldenen Reis?

Die Nachricht aus dem vergangenen Monat war eine Niederlage der Gentechnikkritiker. Die Philippinen haben den gentechnisch veränderten Goldenen Reis für den Anbau als Lebensmittel zugelassen.

Die Geschichte des Goldenen Reises geht auf das Jahr 2000 zurück. Der mit dem Provitamin beta-Carotin für das Vitamin A angereicherte goldfarbene Reis könne Millionen Menschen das Leben retten, schrieb die Times im August 2000 [1]. Der Schweizer Pflanzenforscher Ingo Potrykus konnte dem Reis das farbgebende Beta-Carotin hinzufügen. Den Weg in die Praxis hat der Goldene Reis vor allem aufgrund der Kritiker an der grünen Gentechnik nie gefunden. Die Bill & Melinda Gates Stiftung versah dem Reis 2011 mit Startkapital in Höhe von mehr als zehn Millionen US-Dollar an das Internationale Reisinstitut auf den Philippinen [2].

Beta-Carotin wird vom Menschen nur nach Bedarf in Vitamin A umgewandelt und kommt in der Reispflanze nur in Blättern und dem Stengel vor. Beta-Carotin kann bei täglicher Aufnahme gespeichert werden

Die Versprechen hat der Goldene Reis auch nach mehr als 20 Jahren nicht erfüllen können. Vor allem deshalb nicht, weil er nicht angebaut wird. Das Internationale Reisinstitut (IRRI) hat erst im Oktober 2020 die volle Anerkennung der Philippinen für alle vorliegenden Bio-Sicherheitszertifikate erhalten. Der Exekutivdirektor des IRRI, Dr. John C. de Leon, sagte aber auch, die verschiedenen Sorten müssen national auch noch geprüft und registriert werden. Zugelassen für den Anbau ist Golden Rice bislang in Australien, Kanada, Neuseeland und den USA. In Asien und Südostasien haben die Philippinen die Zulassung zuerst gegeben [3].

So schnell gelangt der Golden Rice also nicht auf die Teller der Filipinos, wie das Entwicklungsportal Scidev.net berichtet [4]. Erst im April 2022 startet die Auswahl von Pilotfarmen für den Anbau. Zwischen November 2022 und März 2023 startet dann der eigentliche Anbau.

Beta-Carotin steht Menschen in Obst und Gemüse, wie Kürbis, Papaya und Möhren zur Verfügung. Indische Wissenschaftler haben mit konventioneller Züchtung eine Goldene Hirse gezüchtet, die ebenfalls reich an Beta-Carotin ist. Hirse ist einer der Hauptgetreide in Indien und Afrika. [5]

Roland Krieg

