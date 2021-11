Grüner Tee knipst die Abwehrfähigkeit an

03.11.2021 Ernährung

Grüner Tee wirkt über seine bioaktiven Substanzen

In grünem Tee sind sogenannte Catechine enthalten, denen zahlreiche gesundheitsfördernde Eigenschaften zugesprochen werden. Die zugrundeliegenden Wirkmechanismen werden aber erst nach und nach bekannt. Catechine zählen zur Gruppe der Polyphenole, denen unter anderem antioxidative und immunmodulierende Effekte nachgewiesen werden konnten.

Im Gegensatz zur bisherigen Annahme, dass die Effekte durch das Neutralisieren von Sauerstoffradikalen hervorgerufen werden, weisen aktuellere Studien auf einen anderen Mechanismus. Demnach wird der oxidative Stress durch die bioaktiven Substanzen kurzfristig erhöht, was in der Folge die Abwehrfähigkeit des Körpers steigert.

Die gesteigerte Abwehrfähigkeit des Körpers beruht dabei nicht auf Veränderungen im Immunsystem, sondern auf der Anschaltung von Genen, die antioxidative Systeme des Körpers, wie beispielsweise die Enzyme Superoxid-Dismutase oder die Katalase, verstärkt aktivieren.

Lesestoff:

Tian J: Green tea catechins EGCG and ECG enhance the fitness and lifspan of Caenorhabditis elegans be complex I inhibition, in Aging 2021 Oct 4, 13(19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34607977/

FET (Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention)