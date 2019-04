Haltbarkeit von Obst und Gemüse ohne Plastik

09.04.2019 Ernährung

Alternativen für unverpacktes Gemüse

Immer mehr Läden bieten Obst und Gemüse Plastikfrei an. Keine Kunststofffolie und Verpackung mehr ist gleich nachhaltiger? Das Ziel konkurriert mit der Haltbarkeit. Eine nachhaltige Ladenpolitik generiert derzeit mehr Umsatz. Doch was in der Kiste schneller zerdrückt wird und vergeht erhöht die Lebensmittelverschwendung. Zudem sicherte die Verpackung, das Produktinformationen mit dem Lebensmittel in Verbindung steht. In den Niederlanden muss bis 2030 der Lebensmittelabfall halbiert werden. Das ist möglich, wenn Innovationen gerade bei den Frischeprodukten greifen, wie die niederländische Bank ABM Amro analysiert.

Statt Etiketten können auf Obst und Gemüse mit harter Schale Etiketten per Laser aufgebracht werden. Läden wie Albert Heijn experimentieren mit Benebelungstechnik in der Frischwarenabteilung, damit die Ware länger haltbar ist. Gleichzeitig kann eine dynamische Preisgestaltung die Preise in Richtung Haltbarkeitsdatum die Ware günstiger machen und ein optimiertes Warenwirtschaftssystem ordert nur so viel, wie auch tatsächlich verkauft wird.

roRo