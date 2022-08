Heidelbeeren im Familienpack

16.08.2022 Ernährung

Heidebeeren gehen weg wie arme Semmeln

Meist werden Beeren in kleinen Kartons bis 250 Gramm angeboten. In Niedersachsen tauchen die kleinen Früchtchen mittlerweile auch in Pfundschalen und Kilokörben auf. Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer ist zufrieden: „Hier gehen die Blaubeeren weg wie warme Semmeln.“ Der Verkauf läuft gut, mit mehr Kundenreichweite, so dass die Betriebe nichts einlagern müssen. Das spart Energie und Folgekosten, teilt er dem Landvolk Pressedienst mit. Wo viel Ware ist, ist auch viel Preiswettbeerb, Einen Umsatzrückgang verzeichnen die Betriebe allerdings in der Direktvermarktung und bei der Selbstpflücke.

Die Heidelbeeren bleiben beim Anbau von Strauchbeeren in Niedersachsen die dominante Frucht. Von fast 2600 Hektar (ha) gesamter Anbaufläche machen die Blaubeeren mehr als 80 Prozent aus. Schon im letzten Jahr gab es eine deutliche Steigerung der Erntemengen um mehr als 50 Prozent auf knapp 10.400 Tonnen.

LPD: roRo