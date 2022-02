Holzofenbrot ist das Brot des Jahres 2022

02.02.2022 Ernährung

Das Brot mit der langen Tradition

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es nur Holzofenbrote. Die Brotöfen wurden mit Holz befeuert. Erst der Dampfbackofen hat die Trennung zwischen Brennkammer und Backraum eingeführt und damit auch die Möglichkeit gesetzt, mehr Brot zu backen. Die lange Tradition des Holzofenbrotes war neben den Röstaromen der dicken Rinde Grund für die Auswahl zum „Brot des Jahres 2022“ durch das Deutsche Brotinstitut.

Unser tägliches Brot

Am Anfang stand das Korn. Die leckere und nahrhafte Knabberei war durchaus ein mühsamer Weg, satt zu werden. Das Einweichen und anschließende Schlabbern eines Getreidebreis war wohl eine Zwischenstufe, bis die Menschen in der jungsteinzeitlichen Chassey-Lagozza-Cortailod Kultur in den Regionen Frankreich, am Seeufer des Lagozzases nahe Mailand und in der Westschweiz (Cortaillod) in der Zeit zwischen 4600 bis 2400 v.u.Z. Tonscherben als Backteller nutzten. Die Funde der ersten Backteller zeigten, dass sie auf Wärmefestigkeit hin verarbeitet wurden. Von unten wurde aus dem Getreidebrei das erste Fladenbrot.

In der arabischen Welt entstand ein Erdbackofen, die Germanen bauten einen Tunnelofen. In beiden Fällen wurde das Brot direkt beheizt, wie auf einer Herdplatte. Daraus wurden die Holzbacköfen, die direkt befeuert wurden. Nach Entfernen von Glut und Asche wurde das Brot in den aufgeheizten Raum gebacken [1]. Ab 1865 kam das schon 1836 erteilte Patent von Jacob Perkins in Gebrauch. Der entwickelte das nach ihm benannte Perkins-Heizrohr zuerst als Kühlschlange und gilt als Vorläufer der Wärmepumpe [2]. Die Rohre transportierten die Hitze aus dem Heizraum durch den Backraum. Der Dampfbackofen wurde von den Stuttgartern Werner & Pfleiderer zur Industriereife weiter entwickelt.