Jung und Alt kochen gemeinsam

12.04.2022 Ernährung

Die Küchenpartie stärkt Ernährungskompetenz

Das generationsübergreifende Projekt „Die Küchenpartie“ mit der Plattform Ernährung und Bewegung (peb) bringt Jung und Alt über das gemeinsame Kochen zusammen, um den Austausch zwischen den Generationen anzustoßen, die Ernährungskompetenz zu stärken und die soziale Teilhabe zu fördern – mit Erfolg! Das zeigen die Ergebnisse der Evaluation, die Anfang April im Rahmen der digitalen Abschlussveranstaltung des Projekts mit dem Titel „Oma knows best?! Essen von morgen zwischen Trends und Traditionen“ vorgestellt wurden.

Alt und Jung über das gemeinsame Kochen zusammenbringen? Eine gute Idee!

Die externe Evaluation, die das Projekt über seine zweijährige Laufzeit begleitet hat, zeigt, dass das gemeinsame Kochen von den Teilnehmenden mit „sehr gut“ (Schulnote 1,2) bewertet wird. Die spezifischen Fragen zur Ernährungs- und Lebensmittelkompetenz erhalten sowohl bei den Jüngeren als auch bei den Älteren hohe Zustimmungsquoten zwischen 77 % und 91 %. Auch das gemeinsame Kochen mit einer anderen Generation wird von fast allen als angenehm empfunden, 93 % der Kinder und Jugendlichen und 98 % der Älteren freuen sich über die generationsübergreifenden Kochteams.

„Wie die Ergebnisse der Evaluation zeigen, wurden die Projektziele – die Stärkung der Ernährungskompetenz und die Förderung der sozialen Teilhabe – erreicht und sogar übertroffen“, so peb-Geschäftsführer Mirko Eichner. „Die Küchenpartie mit peb entfaltet generationsübergreifend Wirkung und soll in einem nächsten Schritt auf kommunaler Ebene verankert werden. Alle interessierten und motivierten Akteure sind herzlich dazu eingeladen hierzu, mit uns in Kontakt zu treten“, so Eichner weiter.

Auch der Projektleitfaden inklusive Methoden, Materialien, Rezepten, Abläufen und Hintergrundinformationen wurde von den durchführenden Ernährungsfachkräften als sehr hilfreich zur erfolgreichen Umsetzung von generationsübergreifenden Kochaktionen erachtet. [1].

Zudem werden im Laufe des Frühjahrs 2022 deutschlandweit 100 Akteure zu Küchenpartie-Multiplikatoren weitergebildet, um in ihren Regionen das generationsübergreifende Projekt in die Breite zu tragen. Aktuell gibt es noch wenige freie Plätze in den Multiplikatoren-Schulungen am 29. April und 6. Mai, eine Anmeldung ist für alle Interessierte über die Website möglich.

Zum Projektstart der Küchenpartie mit peb im Juni 2020 wurde das Konzept für generationsübergreifende Kochaktionen entwickelt und inzwischen in fast allen Bundesländern mit Kindern und Jugendlichen und mit älteren Menschen in der Küche erprobt. Das Projekt wird von der Plattform Ernährung und Bewegung (peb) entwickelt und durchgeführt und vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Rahmen des Nationalen Aktionsplans IN FORM noch bis Ende Mai 2022 gefördert.

Lesestoff:

[1] Mehr Details finden Sie unter www.diekuechenpartie.de

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html