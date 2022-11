Kaffee und Gesundheit

08.11.2022 Ernährung

Blockiert ein Kaffeewirkstoff das Andocken von Covid-Viren?

Kaffee mit seinem Wirkstoff Koffein hat zahlreiche Effekte auf den menschlichen Körper. Ständig neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft entlarven dabei Merksprüche als Mythen und überraschen mit neuen Funktionen. Aber auch für Kaffe gilt das Prinzip des Paracelsus: Die Dosis macht den Unterschied. Langfristig positiv können zwei bis fünf Tassen Kaffee auf die Sterblichkeit wirken, zusammen mit Alkohol trinken sich Verbraucher Probleme in den Bereichen Herz-Kreislauf und Psyche an.

Obwohl Kaffe die Herztätigkeit beschleunigt, wirkt Kaffe dauerhaft nicht negativ auf den Blutdruck. Koffein hemmt die Wirkung eines speziellen Aminosäuretransporters, der über die Erhöhung des Glutamatspiegels Schmerzsensoren sensibilisiert. Daher ist in Medikamenten gegen Migräne und Kopfschmerzen häufig Koffein enthalten. Unklar bleibt, ob Kaffee das Risiko für Diabetes mellitus Typ 2 erhöht. Koffein hat zwar einen negativen Einfluss auf die Insulinaktivität, aber beim Kaffeekonsum in der Praxis konnte der Effekt nicht bestätigt werden.

Kaffee und Covid

In einem Laborexperiment haben Forschende der Universität Bremen jetzt einen positiven Effekt zwischen Kaffee und SRAS-CoV-2 entdeckt. Es soll eine Interaktion zwischen dem Spike-Protein des Virus und der im Kaffee enthaltenen Substanz Chlorogensäure geben. Die soll das Andocken des Virus an menschliche Zellen verhindern. Der Effekt sei mit Wirkstoffkonzentration einer Tasse Kaffee aufgespürt worden. Chlorogensäure ist ein Ester der Kaffeesäure und kommt natürlich in Kaffeebohnen, aber auch in Artischocken oder Brennnesseln vor. Die Substanz wirkt leicht magenreizend. Durch die Röstung von Kaffeebohnen sinkt der Gehalt. Da es ein Laborexperiment ist, muss die Praxis den Effekt noch bestätigen. Unklar ist auch, wie lange der Effekt anhält.

Die Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention (FET) hat die Rollen von Kaffee und Koffein in einer verständlichen Übersicht zusammengestellt: https://fet-ev.eu/kaffee-koffein/

Die Studie über den Zusammenhang zwischen Kaffee und Covid finden sie hier: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35734946/

