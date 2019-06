Kartoffelbrei-Eulen auf dem Teller

17.06.2019 Ernährung

Kartoffelgerichte mit den kleinen Beiköchen

Der 17. Juni 2019 ist „Iss-Dein-Gemüse-auf“-Tag. Er soll daran erinnern, wie gesund Gemüse ist und dass jeder so viel wie möglich davon essen sollte. Und dass eine gesunde Ernährung auch Spaß machen kann, lernen schon die ganz Kleinen – zum Beispiel mit dem Alleskönner aus der Gemüse-Abteilung: der Kartoffel. Die Experten der Kartoffel-Marketing GmbH liefern hier zwei leckere Rezepte für den Kinderteller, bei denen schon die Zubereitung für gute Laune sorgt.



Gesund und niedlich: Kartoffelbrei-Eulen



Wie lassen sich Kinder am ehesten an gesundes Essen heranführen? Mit Gerichten, die gut schmecken und toll aussehen. Denn das Auge isst mit, auch bei den lieben Kleinen. Wie wäre es mit lustigen Kartoffelbrei-Eulen? Diese sind leicht herzustellen: Einfach mit gekochten Kartoffeln, Milch, Butter, Muskat und Tomatenmark ein Püree zubereiten und geriebene Möhre daruntermischen. Hier können die kleinen Meisterköche schon kräftig mithelfen und stampfen, bis die Masse cremig wird. Mit Möhren- und Gurkenscheiben, Paprika, Mozzarellakugeln und Olivenstiften lassen sich dann Augen, Schnäbel, Flügel und Füße für die Nachtvögel formen.



Zudeln einmal anders



Gemüse als Teigalternative kennen viele schon mit Zucchini – Zudeln. Ein toller Partner zum Klassiker Sauce Bolognese sind aber auch Kartoffelnudeln, die sich spielend einfach mit dem Spiralschneider zaubern lassen. Hier können fleißige kleine Helfer die Nudeln herstellen, würzen und zu hübschen Nestern formen. Während diese im vorgeheizten Backofen garen, lässt sich die Sauce Bolognese mit Zwiebeln und Knoblauch, Sellerie, Möhren, Honig, Tomaten und Gemüsebrühe kochen. Danach einfach die Nudelnester in eine gefettete Auflaufform setzen, mit Bolognese garnieren und Parmesan darüber reiben. Nach fünf Minuten bei 220 Grad Umluft sind sie lecker-knusprig.

Rezept für lustige Kartoffelbrei-Eulen



Zutaten für 2 Portionen:

700 g Kartoffeln, 100 ml Milch, 1 EL Butter, 1 EL Tomatenmark, 2 Möhren, 4 Mini-Mozzarellakugeln, Oliven, Gurken (Deko), Paprika (Deko)

Zubereitung:



Kartoffeln schälen und garkochen, dann mit Milch, Butter, Muskat und Tomatenmark zu einem cremigen Püree stampfen.



1 ½ Möhren schälen, grob reiben und unter das Püree heben. Aus dem Püree auf zwei Tellern je eine Kugel formen.



Jetzt geht es auch schon ans Dekorieren: Aus Möhren-Scheiben werden die Füße, aus Gurkenscheiben die Flügel und aus einem Stück Paprika wird ein Schnabel angefertigt. Zu guter Letzt verwandeln sich je zwei Mozzarellakugeln mit Olivenstiften versehen in die großen Eulenaugen. Als Kopfschmuck kann nach Lust und Laune mit Möhre, Paprika und Co. experimentiert werden.

