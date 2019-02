Klöckner: Erst mal zu Penny…

22.02.2019 Ernährung

Verbraucherinfo gegen Lebensmittelverschwendung Am Mittwoch hatte das Bundeskabinett die Nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung aus dem Bundesernährungsministerium verabschiedet. In der anschließenden Regierungsbefragung zeigte Ressortchefin Julia Klöckner, dass Kritik lediglich im Detailbereich vorhanden ist. Hohe Verluste Das Thema drängt, denn werden Lebensmittel verschwendet, sind die Ressourcen Boden, Wasser, Diesel und Arbeitskraft umsonst aufgewandt worden. Rund elf Millionen Tonnen landen in Deutschland pro Jahr auf dem Müll. Die Lebensmittelverschwendung beginnt, von den Vereinten Nationen definiert, nach der Ernte und nach der Schlachtung. Die Vorernteverluste sind also nicht mitgezählt. Lebensmittel verschwinden als Nachernteverluste durch falsche Lagerung, im Handel durch Verpackungsfehler, in der Gastronomie, im Lebensmitteleinzelhandel durch fehlerhafte Warenbeschaffung und im privaten Haushalt.

Den Verbraucher informieren Penny-Chef Stefan Magel aus der Rewe Group Köln wendet sich dazu direkt an die Verbraucher und stellte am Freitagvormittag in einem Penny-Markt in Berlin-Friedrichshain zusammen mit der Ministerin eine neue Kampagne vor, die ab Montag in allen 2.200 Discountern anläuft und dauerhaft angelegt ist. Vorher legte Klöckner noch einmal den Finger in die Wunde. Konsumenten werfen kaum etwas weg, wenn man sie befragt, aber mit 4,4 Millionen Tonnen ist ein Großteil der Lebensmittelverschwendung in den Wohnungsküchen verortet. Rund ein Drittel der Produkte stammen aus dem Obst- und Gemüsesegment. 16 Prozent ist Zubereitetes, das nicht mehr aufgegessen wird und 14 Prozent sind Brot und Backwaren. Hauptursache ist das Missverständnis über das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Die Angabe ist seit 1981 Pflicht in Deutschland und die Abschaffung europarechtlich nicht einfach. Aber auch der vielfach geäußerte Wunsch, das durch ein Verbrauchsdatum zu ergänzen ist nicht einfach. Das unterscheidet sich nach Klöckner je nach Produkt, ob es durchgängig in der Kühlkette gewesen ist oder auch, ob es zwischendurch Licht ausgesetzt war [1]. Besser als das MHD ist der eigene Geschmacks- und Geruchssinn. Hier setzt Penny an und hat auf Frischmilch sowie bei Eigenmarken Joghurt und Quark den Hinweis angebracht, das Sahne und Co. auch nach Ablauf des MHD noch gut schmecken, riechen und genossen werden kann. Da die Kunden weder Milch noch Quark zu Hause umfüllen, haben sie beim Frühstück und Abendessen den Hinweis stets vor sich auf dem Tisch [2].

Bundespreis „Zu gut für die Tonne“ Während Aldi-Süd mit seiner MHD-Kampagne in das Rennen um den Bundespreis „Zugut für die Tonne“ geht, startet Penny mit einer weiteren Aktion. Seit 2016 zeigt der Rewe-Discounter das auch Obst und Gemüse Fehler haben darf. „Optisch nicht ganz einwandfreie Ware“ bekommt den Sticker „Kostbares Retten“ und wirbt bei Kunden um Genuss. Magel weist darauf hin, dass die Landwirte den gleichen Preis wie bei makellosem Obst und Gemüse erhalten und Verbraucher ebenfalls keinen Abschlag zahlen. Die Anstrengungen gegen die Lebensmittelverschwendung reichen bei Penny bis in die Logistik. Das Warenwirtschaftssystem wurde so organisiert, dass 99 Prozent der bestellten Ware auch verkauft wird. 0,5 Prozent der nicht verkauften Ware geht kostenfrei an die Tafeln und nur noch das andere halbe Prozent steht noch auf der Minusliste. Im Penny-Markt widerholte Klöckner ihre Ablehnung gegen den Erlass ordensrechtlicher Schritte. Die Franzosen gelten Kritikern als Vorbild, die ein Gesetz für Supermärkte ab 400 Quadratmeter erlassen haben, die nicht verwendeten Lebensmittel abzugeben. Doch reicht das Klöckner nicht. Die Ansätze sind vielfältig. Soll das Gesetz die Portionsgröße in der Gastronomie vorschreiben oder die Lagerung im häuslichen Kühlschrank? Hier ist beispielhaft das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) seit langem mit seinem „Fehlerkühlschrank“ auf der Internationalen Grünen Woche aktiv [3]. Julia Klöckner hatte auch die „Beste-Reste-Box“ dabei, die mittlerweile wieder hoffähig geworden ist. Darin können sich Gastronomie-Besucher ihr Essen einpacken lassen [4].