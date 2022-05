Kochen, Dünsten, Braten oder Backen?

05.05.2022 Ernährung

Mit Musik geht alles besser

Was ist der Unterschied zwischen Kochen und Dünsten? Wie geht Braten oder Backen? Wer sich etwas Leckeres zubereiten möchte, braucht Basiswissen zu den gängigsten Garverfahren. In der Lernvideo-Serie „Kochen & Rhymes“ vom Bundeszentrum für Ernährung erklärt der Koch und Rapper Paul Denkhaus, worauf es beim Kochen, Dünsten, Braten und Backen ankommt.



Mit professioneller Videotechnik und seinen „Beats & Rhymes“ sorgt der Rapper dafür, dass sich die wichtigsten Fakten gut einprägen. Entscheidend sind dabei zwei Aspekte: Wie bleiben möglichst viele Nährstoffe erhalten? Und wie lässt sich dabei Energie sparen?



Besonders wichtig ist Denkhaus der Spaß beim Kochen und der Genuss beim Essen. Beides vermittelt er authentisch und humorvoll und kommuniziert stets auf Augenhöhe mit seiner Zielgruppe, den Schülerinnen und Schülern.



Die vier Hip-Hop-Lernvideos zu Garmethoden erweitern die Küchenkartei des Bundeszentrums für Ernährung. Mit fast 50 Karteikarten liefert diese die wichtigsten Anleitungen, um erstmals in der Küche zu arbeiten. In der Digitalversion ergänzen Links auf zehn Erklärfilme die zahlreichen Fotos.

Lesestoff:

Die Videos zum Kochen, Dünsten, Braten und Backen finden Sie in der Playlist „Hip-Hop-Lernvideos“ im Youtube-Kanal des BZfE: www.bzfe.de/hip-hop-lernvideos



Larissa Kessner, www.bzfe.de