Mit voller Kraft am Korn vorbei

18.01.2019 Ernährung

Die falschen Versprechen des täglichen Brotes

Brot. Die Vielfalt des Brotes wird durch sein Sinnbild für das täglich Essentielle ergänzt. So deklariert der Broterwerb die Bedeutsamkeit des Einkommens für den Haushalt. Brot und Brötchen als Ware erreichen 98,5 Prozent der bundesdeutschen Käufer. 44 Kilo Brot kauft ein Haushalt durchschnittlich im Jahr. Das sind zwei Scheiben Brot am Tag. Brötchen und andere Backwaren sind dabei noch nicht einmal eingerechnet. Mit 13,5 Prozent Anteil an den täglichen Lebensmittelausgaben nimmt Brot einen großen Teil des Warenkorbes ein.

Konsumenten in Deutschland können es sich leisten, vor dem Brotregal zu stehen und aus der Vielfalt nach aktueller Geschmacksvorliebe eine Auswahl zu treffen. In den letzten Jahren wird das immer schwieriger, denn neben dem üblichen Weizenmischbrot und dem Volkornbrot locken kernige Laiber mit Namen wie Kornkraft, Kornvital, Fitmacherbrot oder Eiweißbrot. Die Namen stoßen Assoziationen beim Kunden an und der kauft sich mit dem Namen ein Versprechen, das von den gebackenen Teiglingen gar nicht gehalten wird. Darüber hat sich zu Beginn der Grünen Woche in Berlin der Verbraucherverband Bundeszentrale (vzbv) auf der Basis einer Studie von Anke Zühlsdorf und Achim Spiller beschwert.