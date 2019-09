Regionale Sterne auf der Mela

16.09.2019 Ernährung

Kuhle Pilze

Mit Kräutersaitling und Shiitake wirbt Yvonne Dewitz an ihrem Stand. Die Pilzmanufaktur liegt mitten in der Rostocker Heide, nördlich der Hansestadt. Dort hat die Tagesstätte der Rostocker Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik Bunkern ein wohlschmeckendes neues Leben eingehaucht. In der Dunkelheit wachsen auf Pilzsubstraten aus Sägespänen und Buchenholz Pilze in Öko-Qualität heran. Was mit weißen und braunen Champions anfing, hat sich mit Edelpilzen zu einem Geheimtipp entwickelt. Auf der Agrarmesse hatte Dewitz Substratblöcke mit Kräutersaitling und Shiitake dabei und lud zur Verkostung ein. Seit nunmehr fünf Jahren sind „De kuhle Pilze“ über den Hofverkauf, auf Biomärkten und mittlerweile auch bei Globus in Rostock bekannt.

Die sensiblen Pilze müssen in achtsamer Handarbeit geerntet werden. Dafür sind neben vier Angestellten weitere 21 Fachkräfte aus der Tagesstätte an Bord, denen die Pilzfarm eine sinnvolle Beschäftigung und Tagesstruktur gibt. Anders als im Wald, wachsen die Pilze in den Bunkern in Markgrafenheide das ganze Jahr über.