Rosa oder roter Pfeffer?

20.01.2022 Ernährung

Die rosafarbenen Beeren kommen vom Schinusbaum

Echt ist Pfeffer nur, wenn er in allen seinen Farben vom Pfefferstrauch (Piperum nigrum) stammt. Der rote Pfeffer ist die ausgereifte Frucht, die zur Vermeidung der Fermentation sofort in in Lake eingelegt wird. Dadurch ist er schärfer als der grüne Pfeffer.

Hübsch anzusehen und ebenfalls als Gewürz genutzt wird der so genannte „rosa Pfeffer“, der allerdings am neun Meter hohen Schinusbaum wächst und daher kein Pfeffer ist. Der gehört zu den Sumach-Gewächsen, die auch Mango, Pistazie und Cashew tragen. Der aus Mittel- und Südamerika stammende Schinusbaum hat eine rundliche Krone und die Beeren verbreiten beim Zerreiben einen pfefferartigen Geruch.