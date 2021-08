03.08.2021 Ernährung

Sind rotfleischige Äpfel „functional food“?

Das österreichische Versuchszentrum Laimburg hat rotfleischige Apfelsorten auf einen höheren Gehalt an Polyphenolen untersucht. Bioaktive Substanzen gelten als Fänger von freien Radikalen und als Gesundheitsfördernd. „Wir haben festgestellt, dass die Konzentration an polyphenolischen Verbindungen bei kommerziellen und rotfleischigen Sorten deutlich stärker schwankt als die bei alten Sorten“, erklärt Adriana Teresa Ceci. „Insbesondere einige der rotfleischigen Apfelsorten wiesen eine bedeutende Konzentration an Anthocyanen und gleichzeitig einen hohen Gehalt an anderen Polyphenolklassen im Fruchtfleisch auf. Darüber hinaus haben wir im sonnenexponierten Teil der Schale einen bemerkenswerten Gehalt an Gesamt-Anthocyanen gefunden.“

Die Äpfel sollten als ganz zusammen mit der Schale gegessen werden, um degenerierende Prozesse im Körper zu verhindern.

Lesestoff:

roRo

