Soßen selbstgemacht

08.04.2022 Ernährung

Soßen sind einfach und preiswert zuzubereiten

Was wäre eine Pizza ohne Tomatensoße oder eine Lasagne ohne Béchamel? Häufig macht erst die Soße das Essen perfekt. Helle, braune und rote Grundsoßen lassen sich ohne viel Aufwand selber machen und je nach Geschmack abwandeln. Zudem sind sie in der Regel preiswerter und bekömmlicher (sowie leckerer) als Fertigprodukte.



Der Klassiker ist eine helle Béchamel, die zu Kartoffeln und Gemüse wie Blumenkohl sehr gut passt. Auch für Aufläufe wird die cremige Soße gerne verwendet. Die Zubereitung ist nicht schwer: Butter in einem Topf schmelzen und die gleiche Menge Mehl oder Kartoffelstärke darüber stäuben. Wenige Minuten bei geringer Hitze hell anschwitzen. Nun langsam lauwarme Milch hinzugeben, kurz aufkochen und einige Minuten köcheln lassen. Dabei wird ständig mit dem Schneebesen gerührt, damit nichts anbrennt und sich keine Klümpchen bilden. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss abschmecken. Die Soße lässt sich mit einem Schuss Sahne, einem Löffel Senf, frischen Kräutern, geriebenem Käse oder Gewürzen wie Ingwer und Curry abwandeln.



Mit viel Gemüse oder auch Gemüseresten kann man eine dunkle „Bratensoße“ auch vegan zubereiten. Dazu werden Zwiebeln, Champignons, Möhren und Sellerie fein gehackt und scharf angebraten. Mit Salz, Pfeffer und wenig Zucker würzen und bei geringer Hitze weichkochen. Etwas Mehl und Tomatenmark unterrühren, anrösten und mit Gemüsebrühe ablöschen. Abgeschmeckt wird mit Sojasoße, Senf und Gewürzen wie Lorbeer, Rosmarin, Wacholder und Thymian. Alles fein pürieren und zu deftiger Hausmannskost wie Semmelknödel und Rotkohl, Spätzle, Kartoffelpüree und Kartoffelgratin servieren.



Eine aromatische Tomatensoße ist die Basis für Pizza, Aufläufe und viele Pastagerichte. Mit wenigen Zutaten gelingt sie völlig ohne Fertigprodukte und Instantpulver. Zunächst werden Zwiebeln und Knoblauch fein gehackt und angedünstet. Etwas Tomatenmark einrühren und kurz anschwitzen. Nun blanchierte, gehäutete und gehackte Tomaten, am besten vollreif und duftend-aromatisch, hinzugeben. Schneller und preiswerter geht es mit Tomaten aus der Dose. Mit etwas Gemüsebrühe rund 30 Minuten köcheln lassen und mit Salz, Pfeffer, einer Prise Zucker und am Schluss mit frischem Basilikum würzen. Die fruchtige Soße kann mit Hackfleisch oder vegetarisch mit Gemüse wie Staudensellerie, Möhren, Paprika und Zucchini variiert werden. Und mit Oliven, Sardellen und Kapern schmeckt es fast wie in Italien.



Heike Kreutz, www.bzfe.de