Warum werden die Lebensmittel teurer?

05.04.2022 Ernährung

Der schnelle Blick auf die Gründe

Zu Beginn der Pandemie sorgten zahlreiche Argumente und Lockdowns für Ängste vor dem, was heute vor dem Russlandkrieg geschieht. Die Lebensmittel werden teurer. Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) sieht die Branche an der Belastungsgrenze, weil die „Pandemie-Überhänge“ auf den Krieg in Europa treffen und keine Entspannung in Sicht ist. „Nach zwei Jahren Corona-Pandemie bräuchten wir dringend Impulse, die die Wirtschaft ankurbeln, sagt Olivier Kölsch, Geschäftsführer der BVE.