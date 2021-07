Was Fliegen besser schmeckt

06.07.2021 Ernährung

Wie Fliegen ihr Essen auswählen

Fliegen bevorzugen Nahrung, die süßer und kalorienreich ist und tendieren dazu, Nahrung mit Biterstoffen abzulehnen. Davon unterscheidet sich die Nahrungsauswahl der Menschen nicht sonderlich. Daher hat Michael Nitabach von der Yale-Universität die Probe aufs Exempel gemacht und die Fliegen genauer getestet. Er hat hungrigen Fliegen die Wahl gelassen, ob sie ein Futtermittel aufnehmen, das süß schmeckt, aber neben vielen Kalorien auch Bitterstoffe enthält. Alternativ hatten sie die Wahl auf ein Futtermittel ohne Bitterstoffe, das weniger süß schmeckt und auch weniger Kalorien beinhaltet. Mit einem Bildgebungsverfahren, das die Neuronenaktivitäten der kleinen Flieger zeigt, hat er die Bevorzugung auch als Gehirntätigkeit bemessen.

Je hungriger die Fliegen waren, desto eher griffen sie beim kalorienreichen Futter zu und tolerieren auch den bitteren Geschmack. Neuronal ist das sehr komplex. Höhere Insekten haben einen mehrschichtigen „fan-shape body“ (fb) als Komplex im Gehirn, der unter anderem für visuelle Muster oder die Bewegungssteuerung zuständig ist. Der fb ist dabei nur einer von vier miteinander verbundenen Substrukturen. Grundsätzlich resultiert aus einem neuronalen Eingang im fb ein Verhaltensmuster. Zusätzlich haben die Forscher durch Manipulation der Neuronen über das fb das Verhalten beeinflussen können. Wenn die neuronale Aktivität im fb sinkt, dann bevorzugen selbst die hungrigsten Fliegen das Futter mit weniger Kalorien.

Nitabach schließt daraus, dass die Futterauswahl aus einer Feedback-Schleife resultiert und keine Top-Down Entscheidung ist.

Für die Experten ist der Unterschied bei der Futterauswahl zwischen Fliegen und Menschen nicht so groß. Beides wird neuronal durch Neuropeptide und Dopamin gesteuert. Dopamin ist zentral für das Belohnungsempfinden.

Für den Menschen bedeutet das, die Wahl zwischen verschiedenen Lebensmittel ist wird oftmals mehr neuronal als bewusst getroffen. Nitabach: „Unsere Studie zeigt das Muster auf, das Reize wie Hunger und das emotionale Befinden unser Verhalten beeinflussen.“

Roland Krieg

