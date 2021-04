Weiderindfleisch hat Vermarktungspotenzial

21.04.2021 Ernährung

Konsumenten präferieren Weiderindfleisch

Weiderindfleisch von Zweinutzungsrindern ist ein Produkt mit vielversprechendem Potenzial für eine Marktdifferenzierung. Bisher ist allerdings wenig darüber bekannt, ob Konsumentinnen und Konsumenten das Produkt kaufen würden und bereit wären, mehr dafür zu zahlen. Ein Forschungsteam der Universität Göttingen hat in einer Studie Präferenzen und Zahlungsbereitschaft beim Rindfleischkauf untersucht und die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift Meat Science veröffentlicht [1].

Weidehaltung vor Regionalität

Das Team befragte rund 500 Verbraucherinnen und Verbraucher aus Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Sie untersuchten die Kriterien Produktionsweise, Produktionsort, Haltungsform, Rasse und Preis. Das Ergebnis: Weidehaltung auf Naturschutzflächen und „normale“ Weidehaltung sind wichtige Produkteigenschaften beim Rindfleischkauf. Außerdem sehen die Verbraucherinnen und Verbraucher einen Mehrwert darin, wenn das Fleisch von einer Zweinutzungsrasse stammt, also von Tieren, die sowohl für die Milch- als auch für die Fleischproduktion gezüchtet werden. Das Fleisch von einer reinen Fleischrasse hingegen wird eher abgelehnt. Die Produktion nach biologischen Standards und der Preis spielen im Vergleich zu den bisher genannten Eigenschaften eine untergeordnete Rolle. Keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung hat, ob das Fleisch im jeweiligen Bundesland der Testpersonen oder überhaupt in Deutschland produziert wurde.

Fazit

Autorin Maureen Schulze sieht in dem Ergebnis ein ermutigendes Marketingpotential für Rindfleisch von auf der Weide gehaltenen Zweinutzungsrindern. Für Landwirte leitet sie die Gewissheit ab, dass Verbraucher eine höhere Zahlungsbereitschaft aufweisen. „Dafür müssen die qualitativ hochwertigen Produkteigenschaften aber verständlich beim Lebensmitteleinkauf im Supermarkt kommuniziert werden“, so Schulze.

Lesestoff:

Schulze et al. (2021). Do consumers prefer pasture-raised dual-purpose cattle when considering meat products? A hypothetical discrete choice experiment for the case of minced beef. Meat Science, 177, 108494. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2021.108494

roRo

