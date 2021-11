+++ 13:14 Uhr +++ IGW 2022 fällt doch aus

26.11.2021 Handel

Pandemie macht der IGW einen Strich durch die Rechnung

Einige Länder hatten der Messe Berlin für die im 2G-Format geplanten Internationalen Grünen Woche schon abgesagt. Aktuell zogen die Aussteller aus Schleswig-Holstein ihre Präsenz zurück. Die Pandemie mit der 4. Welle hat die Sommerplanungen eingeholt und die Messeplanung unterbrochen.

„Die Internationale Grüne Woche lebt vom Entdecken, Ausprobieren, Schmecken und den Begegnungen untereinander. Unter den gegebenen Voraussetzungen wie Masken und Abständen lassen sich die Erwartungen unserer Ausstellenden, sowie der Besucherinnen und Besucher an die Grüne Woche nicht erfüllen“, sagte Projektleiter Lars Jaeger am Freitagmorgen.

Digital lädt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zum 14. Global Forum for Food and Agriculture ein. Vom 24. bis zum 28. Januar 2022 diskutieren in dem virtuellen Forum rund 2.000 internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu agrar- und ernährungspolitischen Fragen. Das GFFA 2022 widmet sich dem Thema „Nachhaltige Landnutzung: Ernährungssicherung beginnt beim Boden“.



Mit dem 15. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung bietet das BMEL am 26. und 27. Januar 2022 eine virtuelle Plattform für Austausch, Diskussion und Wissenstransfer rund um das Thema „Starkes Ehrenamt - für ein gutes Leben auf dem Land“.

Das Messeteam blickt jetzt voller Zuversicht auf den Januar 2023 für die Wiedereröffnung einer der weltweit erfolgreichsten Messen.

Roland Krieg

