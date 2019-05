Ab, auf den Wochenmarkt

30.04.2019 Handel

„Erlebe Deinen Wochenmarkt“

Die Sonne lacht, die Luft ist frühlingshaft und der Bummel über einen Wochenmarkt mit frischer Ware vom Bauern macht besonders viel Spaß. Während der Lebensmitteleinzelhandel aufrüstet, bereiten sich auch die Wochenmärkte in Deutschland auf die aktuelle Saison vor.

Mitte Mai nehmen bundesweit 250 Märkte in 45 Regionen an der Aktion „Erlebe deinen Wochenmarkt“ teil. „Mit der Kampagne, die unter der Führung unseres Bundesverbandes GFI Deutsche Frischemärkte e.V. stattfindet, wird das bunte Marktleben unter freiem Himmel, die menschliche Nähe engagierter Händler zu den Kunden sowie Frische, Vielfalt, Qualität und Regionalität der Waren in den Mittelpunkt gestellt”, betont GFI-Vorstand Jörn Böttcher. Die erst Ende 2017 auf der Messe Essen vorgestellte Aktion war 2018 so erfolgreich, dass sie auch in diesem Jahr fortgeführt wird [1].

Der offizielle Startschuss für die Aktion findet am 10. Mai auf dem Markt vor dem alten Leipziger Rathaus statt. Dort kommen zweimal die Woche mehr als 100 Marktbeschicker vor dem Rathaus zusammen. International geht es am 16. Mai mit dem „Love Your Local Market“-Event in Belgrad weiter. Dort findet mit dem Nachtmarkt ein beliebtes Food- und Musikfestival statt. Die britische Initiative wird in diesem Jahr weltweit auf 3.300 Märkten in 19 Ländern umgesetzt.

[1] Markt mobil in Essen: https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/wohlfuehlatmosphaere-markt.html

roRo; Foto: roRo