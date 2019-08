Abfall: Der Verpackungswahn

13.08.2019 Handel

Die Zahlen beziehen sich allerdings auf den Hausmüll. Die so genannte Gelbe Tonne wird über die Dualen Systeme entleert. Dafür zahlen die Hersteller. Die Müllordnung ist aber aus den Fugen geraten. Wie allerdings die ganze Verpackungsszenerie. Die EU hat im letzten Jahr bereits den kurzfristig genutzten, aber in der Umwelt langlebigen Produkten den Kampf angesagt [1] .

Kaum ein anderes Land hat so viele farbige Mülltonnen. Die Deutschen gelten als vorbildliche Müllsortierer. Viele waschen sogar den Joghurtbecher, obwohl „löffelrein“ vollends genügt. Das Kreislauffieber lässt die Bundesbürger nicht los. 65 Prozent der deutschen Siedlungsabfälle werden dem Recyling überführt. Satte zehn Prozentpunkte mehr als in Slowenien und Österreich. Gegenüber dem EU-Durchschnitt sind es nach Eurostat sogar satte 20 Prozentpunkte.

Zu viel Einweg im kommunalen Abfallkorb

Dem schnellen Plastik hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze zusammen mit dem Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling, der auch Präsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) ist, ein neues Stopp-Schild aufgezeigt. Die „to go“-Gesellschaft hat sich angewöhnt, unterwegs zu essen und zu trinken. Einwegbecher und Einwegbehälter werden aber alles andere als mit Nach Hause genommen und in der richtigen Tonne entsorgt. Die Behälter landen entweder in der Umwelt als „littering“ oder im Papierkorb der Straßenreinigung. Rund zwei Drittel der Inhalte sind Einwegverpackungen, wie Schulze und Elbing mit einem am frühen Morgen vom Alexanderplatz mitgebrachten Papierkorb aufzeigten.

Das Problem: Für die Leerung, Reinigung und Aufarbeitung sind die Kommunen zuständig. Sie müssen Personal und Aufwand stellen und geben die höheren Kosten an die Bürger weiter. Der VKU will jetzt in einer einjährigen Studie über alle Jahreszeiten hinweg, den Abfall analysieren: Aus dem Müllwagen, dem aus den Gullys, vom Straßenrand und aus den Papierkörben.

VKU will anteilige Rechnung erstellen

Der VKU wird dann genau ermitteln können, wie viel Wegwerfartikel im Müll landen. „Die Kosten tragen wir alle“, sagte Schulze. Wenn die Kommunen dann den Herstellern eine Rechnung schicken, „verteilen wir die Kosten nach dem Verursacherprinzip“. Der kommunale Müll hat allein in Mainz um zehn Prozent an Volumen gewonnen. In Großstädten mit hohem Touristenaufkommen wird der Anteil an Wegwerfmüll saisonal noch größer sein. „Weg vom Ex und Hopp“, lautet die Devise des VKU.