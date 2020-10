Advent mischt Paketmarkt auf

22.10.2020 Handel

Hermes GB und Deutschland geht zu Advent/Otto

Die EU-Wettbewerbsbehörde hat am Dienstag der Übernahme der Hermes Paketdienste in Großbritannien und Deutschland zugestimmt.

Beide Hermes-Vertretungen gehörten bereits zur Otto-Gruppe. Jetzt mischt Advent in beiden Märkten mit. Der britische Hermes-Versand geht gleich ganz zum US-amerikanischen Finanzdienstleister Advent International Corporation. Das deutsche Hermes-Geschäft teilt sich Otto mit Advent.

Der private Investor Advent ist bis auf Afrika weltweit in verschiedenen Sparten aktiv. 1984 in Boston gegründet, verwaltet Advent aktuell ein Vermögen von rund 54 Milliarden US-Dollar in 30 Investments. Zu den Kernsektoren gehören der Einzelhandel, Geschäftsdienstleistungen und Wachstumsbranchen.

Advent Deutschland hat im Juli 2020 in thyssenkrupp Elevator investiert. Der Stahlkonzern suchte schon vor der Pandemie zur Eigensanierung einen Käufer für eine seiner wertvollsten Sparten. Die weltweit tätige Aufzugsparte ging für gut 17 Milliarden Euro an ein Konsortium um Advent.

Roland Krieg

