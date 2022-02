Agrarprodukte: Export oder nicht Export?

31.01.2022 Handel

Dürfen regionale Lebensmittel exportiert werden?

Die Kombination der Buchstaben A, C und M beschreiben in der richtigen Reihenfolge eine Sehnsucht, der nicht nur viele Politiker hinterher träumen. Lebensmittel sollen wert geschätzt werden, Landwirte sollen von ihren Erlösen leben können; ein zu seiner Zeit schmissiges Marketing mit Rezepten, Kochtipps und auf der Grünen Woche stark bedrängter CMA-Stand, ist genau das, was vielen fehlt. „Die Idee ist grundsätzlich richtig“, sagte der agrarpolitische Sprecher der Union, Albert Stegemann (CDU), als er am Freitag im Bundestag um den Antrag für die Stärkung regionaler Lebensmittel – Agrarexporte warb.

Union fordert neues Absatzmarketing

Die unzulässige Sonderausgabe für die Absatzförderung wurde der CMA zum Verhängnis. Statt sie zu reformieren, wurde sie 2009 eingestampft. Einige Bundesländer haben Marketingagenturen für Landesprodukte, Branchenorganisationen haben eigene Ideen, ihre Produkte zu bewerben – doch so wuchtig wie die Agrarmarkt Austria AMA, die Österreich im letzten Jahr den ersten Handelsüberschuss im Agrargewerbe einlöste, wurde bislang kein Nachfolger. Warum die deutschen Branchen selbst die Fördergelder der EU zur Stärkung des Absatzes verschmähen, bleibt ein unbeantwortetes Rätsel. Dabei zeigt beispielsweise Bayern wie gutes Auftreten auf heimischen, europäischen und internationalen Märkten funktioniert.

Die Union hat allerdings in der Überschrift das toxische Wort „Export“ untergebracht, auf das sich die Abgeordneten der Bundesregierung stürzten. Nur im Kleingedruckten wird eine Marketingagentur, nach Stegemann eine CMA 2.0, die der Dreiklang national, europäisch und international für die künftige Marketingagentur ausgegeben. Immerhin verdient das Agrar- und Ernährungsgewerbe jeden Dritten Euro im Ausland. Für Parteikollegin Christina Stumpp zählt die „Erschließung neuer Märkte im Ausland auch zur Unterstützung wertvoller Lebensmittel“ dazu. „Wer nicht wirbt, der stirbt“, ergänzte Max Straubinger von der CSU.

Fokus liegt auf Regionalität

Die gelernte Rinderzüchterin, Dr. Franziska Kersten (SPD), Tierärztin und Umweltpolitikerin aus Lutherstadt-Wittenberg in Sachsen-Anhalt arbeitet in ihrer ersten Legislatur im Bundestag sowohl im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft als auch im Ausschuss für Umwelt und verwies auf den europäischen Green Deal und die Strategie From Farm-to-Fork, die beide ihren Fokus auf regionale Lebensmittelproduktion setzen. Der Engpass liegt in der fehlenden Verarbeitung. Die Produkte sollen im eigenen Betrieb verarbeitet und veredelt werden, damit die Preise nicht von der Börse in Chicago gemacht werden. „Das sind die primären Ziele unserer Regierungsarbeit. Die Idee, den Absatz mit einer Exportagentur zu fördern ist aus der Zeit gefallen.“

Parteikollegin Natalie Pawlik verwies auf die vielen guten Beispiele an Direktvermarktung in der Wetterau, von wo aus die Landwirte den Frankfurter Raum versorgen. Die Orientierung auf den Export hat nach Anne Monika Spallek (Bündnis 90/Die Grünen) zur Überversorgung auf dem Schweinemarkt geführt, während bei Obst und Gemüse der Selbstversorgungsgrad bei 30 Prozent liegt. „Weitgehende Selbstversorgung“ heißt auch das Zauberwort von Ina Latendorf (Die Linke).

Ingo Bodtke von der FDP wunderte sich in seiner ersten Bundestagsrede, warum die Union jetzt aus der Opposition einen Antrag stellt, dessen Ziel sie in den vergangenen 16 Jahren hätte umsetzen können. Die Antwort liefert er gleich mit: „Sie wussten, dass die Marketingagentur aus Bundesmitteln nicht zu finanzieren wäre.“ Die noch immer vorhandenen Restmittel reichten gerade einmal für eine Anschubfinanzierung. Christina Stumpp konterte, dass die Bundesregierung für ihr Ziel der Regionalität auch kein Umsetzungskonzept vorgelegt habe.

Stand der Agrarexporte

Anfang Januar hat die German Exportassociation for Food and Agriproducts (Gefa) den Agrarexport von 2021 mit 93,9 Milliarden Euro angegeben und auf die dennoch erzielte negative Handelsbilanz von 16,5 Milliarden. Die ehemaligen Kolonien und die ärmsten Staaten können unter der Prämisse „Alles außer Waffen“ (everything but arms) zollfrei in die EU exportieren, was sie können. 2021 ist im Ex- und Import lediglich Großbritannien mit dem Brexit negativ zu verzeichnen.

Die Zielmärkte sind auch klar verteilt. Knapp 70 Prozent der Exporte verbleiben auf dem europäischen Binnenmarkt. 13 Prozent gehen in das restliche Europa (inklusive Großbritannien), drei Prozent nach Nordamerika und 2,3 Prozent nach Afrika. Dort sind Algerien, Marokko und Nigeria die Aufsteiger wegen der erhöhten Einfuhr an Getreide.

Zwar steigt auch der Export in Entwicklungsländer um vier Prozent auf 7,4 Milliarden und hat sich seit 2008 mehr als verdoppelt. Der Import aus den Entwicklungsländern bewegt sich zwischen 2015 bis 2020 um die 17 bis 19 Milliarden. In dieser Bilanz findet allerdings ein Austausch zwischen Rohwaren und veredelten Waren statt.

Innerhalb der EU ist Polen der dynamischste Agrarexportmarkt und hat hinter den Niederlanden, Frankreich und Italien schon Platz 4 eingenommen.

Die Probleme im Agrarhandel bleiben auch 2022 gestörte Lieferketten, die Liberalisierung der US-Freihandelspolitik und Handelsrestriktionen einzelner Länder. Nach Jan-Bernd Stärk von German Meat rückt Nachhaltigkeit im weltweiten Handel als Kriterium immer weiter nach vorne.