Auch Australien muss künftige Generationen schützen

31.05.2021 Handel

Klimaschutz beginnt auch in Australien heute

Das Bundesgericht in Melbourne hat jetzt eine vergleichbare Entscheidung gefällt, wie das deutsche Bundesverfassungsgericht vor rund drei Wochen. Klimaschutz muss konkret heute beginnen, um die heranwachsende Generation nicht mit Folgen zu belasten, die heute zu vermeiden sind.

Mehr als eineinhalb Jahre haben acht Schüler dafür gekämpft. Wir können nicht wählen, wir sind auf die Vorsorge durch die Erwachsenen angewiesen uns zu schützen, schreibt Ava Princi in der Zeitung Australian Guardian. Konkret geht es um die Vickery Kohlemine. Australien ist der größte Exporteur der fossilen Brennstoffs. Die Erweiterung der mine haben die Jugendlichen zwar nicht erreicht, aber Umweltministerin Sussan Ley sei jetzt in der Pflicht, die Situation nicht weiter zu verschlimmern.

Vickery hingegen feiert den Urteilsspruch als Sieg, weil die Erweiterung in White Haven erlaubt bleibt. Der Plan stammt aus dem Jahr 1999 und wurde am 12. August 2020 von der Regionalregierung angenommen. Aktuell wird die Erweiterung von den Ministerien von New South Wales für Landwirtschaft und Wasser sowie für Umwelt und Biodiversität geprüft.

Roland Krieg

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html