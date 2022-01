Auch die Grünen wollen das EU-Abkommen mit Indien

12.01.2022 Handel

EU-Indien: Handelsabkommen mit strengen Standards

Der Agrarausschuss des Europaparlaments hat am Montag über den ersten Entwurf zum Handelsabkommen mit Indien diskutiert. Der Entwurf von Ivan David von den Tschechien Rechtspopulisten fiel durch und wird erheblich nachgebessert.

Nach acht Jahren Unterbrechungen haben die Gespräche zwischen Indien und der Europäischen Union über ein Freihandelsabkommen wiederaufgenommen. David kritisierte die aus Sicht der EU negative Handelsbilanz in Höhe von 1,8 Milliarden Euro pro Jahr, der indische Basmati-Reis steht in direkter Konkurrenz zur italienischen Reisproduktion, Indien setze internationale Verpflichtungen nicht immer durch und werde nicht sanktioniert und die von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kritisierte Kinderarbeit findet mehrheitlich in der Landwirtschaft statt. Außerdem gibt es kein Gesetz, dass in Indien den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen verbiete. Während die EU alle geografischen Angaben Indiens anerkennt, würde Delhi bislang nur acht Ursprungskennzeichen aus der EU anerkennen. Insgesamt übe Indien auf die europäischen Landwirte neuen Druck aus.

Das Sammelsurium an negativen Aspekten stieß selbst bei den Grünen auf Widerstand. Sarah Wiener aus Österreich weist auf viele Lücken und Ungereimtheiten im nicht öffentlichen Entwurf hin. Es sei richtig, dass Indien auch GVO-Pflanzen anbau, Antibiotika und Hormone für die Mast einsetze, aber es fehle jeder Hinweis, welche Folgerungen für die EU daraus resultieren sollten. Für die Grünen seien die sozialen Auswirkungen des Handelsabkommens auf die Inder selbst wichtig. 41 Prozent der Inder arbeiten nach Wiener in der Landwirtschaft und 25 Prozent der Menschen stecken in der Armutsfalle. Mit Änderungsanträgen wollen die Grünen aus dem Entwurf eine kräftige Entschließung formen.