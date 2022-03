Avocados vom Nil

01.03.2022 Handel

Gartenbau in Äthiopien

Am 22. August 2020 wurden die ersten Avocados in einen Kühlcontainer per Bahn nach Dschibuti gefahren und nahmen per Schiff ihre Reise nach Europa auf. Das war der Beginn der Kühllieferkette in Ostafrika, die seit dem verschiedene Frischeprodukte nach Europa verschifft.

Die Umsetzung folgte der Zusammenarbeit der Nationalen Avocado Programm mit dem „Fliegenden Schwan“ der Händler und der Hafen Rotterdam angehören. Mit der Kühlkette wurden die Transporte nach der Ernte reduziert. Für Äthiopien ist die Avocado eine Chance am wachsenden Weltmarkt für die Frucht teilzunehmen. Die Nachfrage soll sich laut FAO zwischen 2010 und 2030 nahezu verdreifachen.

In Äthiopien ist der Gartenbau auf 1,5 Millionen Hektar aktiv und hält rund 4,6 Prozent des Agrareinkommens des Landes. Die Regierung hat einen klaren Plan für den Ausbau des Gartenbaus, bei dem die Avocado einen festen Stellenwert hat.

