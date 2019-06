Bildbasierte Suche im Online-Handel

13.06.2019 Handel

Visual Search hält Einzug in den Online-Handel

Bilder emotionalisieren, erleichtern das Verständnis und haben eine nicht zu unterschätzende Relevanz für einen guten Onlineshop. Auch Konsumenten bewerten Bilder über verschiedene Dimensionen hinweg besser als Texte oder gleichauf. So weit so gut. Doch wie steht es um die Suche anhand von Bildern? Dieser Frage ist das ECC Köln gemeinsam mit SAP Customer Experience in einer neuen Kompaktstudie nachgegangen. Das Ergebnis: Die klassische Bildersuche ist bereits weit verbreitet, dagegen wird die bildbasierte Suche (Visual Search) – also die Onlinesuche direkt anhand eines Bildes – aktuell noch deutlich seltener genutzt.

Bilder bei der Onlinesuche auf dem Vormarsch

Aktuell dominiert die textbasierte Suche im Netz. Aber: Bilder sind bei der Onlinesuche auf dem Vormarsch. So suchen online bereits 67 Prozent der 14-19-jährigen InternetnutzerInnen und knapp die Hälfte der 20-69-jährigen Befragten bilderbasiert, das heißt z. B. über die Eingabe eines Suchbegriffs bei der Google-Bildersuche. Und: Knapp jeder Fünfte sucht auch bildbasiert über die direkte Eingabe oder das Hochladen eines Bildes. Hinzu kommt, dass sich weitere 53 Prozent der befragten Internetnutzer vorstellen können, bildbasiert zu suchen.



„Die Veränderung des Suchverhaltens im Internet – durch Bilder, aber auch durch Sprache – hat nachhaltige Implikationen für das gesamte Konsumentenverhalten. Die Orientierung in Onlineshops sowie im stationären Handel wird wesentlich intuitiver und schneller werden müssen, damit bei Konsumenten Zufriedenheit erzeugt werden kann“, erklärt Dr. Eva Stüber, Mitglied der Geschäftsleitung am IFH Köln.