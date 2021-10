binderholz übernimmt britische Sägewerkgruppe

15.10.2021 Handel

Österreicher steigen in britisches Sägegeschäft ein

Die BSW Timber Ltd. mit Sitz im schottischen Earlston ist mit 700 Millionen Pfund Sterling und einer Produktionskapazität von über 1,2 Millionen Kubikmeter Schnittholz im Jahr die größte Sägewerksgruppe in Großbritannien. Die österreichische familiengeführte „binderholz Gruppe“ aus Fügen in Tirol und einem kumulierten Jahresumsatz von 2,2 Milliarden Euro wird die BSW übernehmen

Die Österreicher sind nach eigenen Angaben Europas größte Gruppe im Segment der Sägewerks- und Massivholzverarbeitungsindustrie. Der britische Markenname BSW wird nach der Übernahme erhalten bleiben. Das Closing soll noch in diesem Jahr stattfinden, sofern die Kartellämter in Großbritannien und Österreich zustimmen.

Eigentümer und Geschäftsführer Reinhard Binder sieht im Kauf einen Baustein der „langfristigen Expansions- und Nachhaltigkeitsstrategie. BSW ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Sägewerksindustrie aktiv.“ Das Werk betreibt mit 50 Millionen Setzlingen pro Jahr eigenes Forstmanagement und eigene Waldpflege. Die Gruppe sei durch den „Green Economy“-Gedanken in Großbritannien geprägt. Der CO 2 -neutrale Holzbau verzeichne seit Jahren konstante Zuwachsraten.

Die Briten selbst sehen im Kauf eine Erweiterung des Produktangebotes. BSW wurde bereits 1848 in Earlston gegründet und führt derzeit sieben Sägewerke in ganz Großbritannien und einem in Lettland.

