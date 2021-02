BioFach belegt „Agrarwende“

19.02.2021 Handel

Der globale Markt für Bioprodukte umfasst nach der aktuellen Analyse vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL) und IFOAM – Organics International jetzt rund 72,3 Millionen Hektar und 106 Milliarden Euro Umsatz. Weltweit gibt es rund drei Millionen Biobauern. Gegenüber 2018 ist das ein Anstieg um 1,1 Millionen Hektar und 1,6 Prozent. Weltweit werden 1,5 Prozent der Landwirtschaftsfläche biologisch bewirtschaftet. Zahlreiche Länder haben jedoch einen viel höheren Anteil. Die Länder mit dem höchsten Bioanteil an der gesamten Landwirtschaftsfläche sind Liechtenstein (41,0 Prozent), Österreich (26,1 Prozent) sowie São Tomé und Príncipe (24,9 Prozent). In 16 Ländern werden mindestens 10 Prozent der Landwirtschaftsfläche biologisch bewirtschaftet.

Der nächste Schritt in der Wertschöpfungskette ist der Lebensmittelhandel. Der Naturkostfachhandel hat um 16,4 Prozent seinen Umsatz auf 3,70 Milliarden Euro gesteigert. Der Fachhandel hält einen Marktanteil von 25 Prozent. Zugelegt haben auch „Sonstige Einkaufsstätten“ wie Reformhäuser, Hofläden, der Online-Handel, Wochenmärkte, Bäckereien und Metzgereien. Die haben ein Plus von 35 Prozent erreicht. Den größten Happen sichert sich aber der konventionelle Lebensmitteleinzelhandel, bei dem vor allem die Vollsortimenter zum Umsatz von 9,05 Milliarden Euro beigetragen haben.

Auch bei den Verarbeitern steigt die Zahl. In den vergangenen fünf Jahren haben 3.351 Verarbeiter auf ökologische Produktion umgestellt. In der Summe sind es jetzt 16.281 Öko-Lebensmittelproduzenten.

Zu Beginn der digitalen BioFach in Nürnberg weisen alle möglichen Öko-Segmente ein Plus aus. Es sind 1.303 neue Betriebe hinzugekommen, die den Ökolandbau jetzt mit 35.413 Höfe auf 1,6 Millionen Hektar Fläche (+ 84.930 Hektar) betreiben. Das sind 10,2 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Verbesserungspotenzial

Am Donnerstag wurde Niklas Domke für seine Bachelorarbeit an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) ausgezeichnet. Im fiel auf, dass Milchalternativen und viele Brotaufstriche im Biomarkt keine Mehrweggebinde anbieten. Bei Gesprächen mit Lebensmittelherstellern fand er zwar neuartige Ansätze für Mehrwegverpackungssysteme im Nicht-Getränkebereich wie für Nüsse, Tomatenpassata und Tee, aber die Umsetzung zu Mehrwegverpackungssystemen ist aufwendig und kostenintensiv. Den Weg könne kein Unternehmen alleine gehen. „Es herrscht Unterstützungsbedarf beim Spülen der Gläser, bei der Logistik und der allgemeinen Organisation des Mehrwegsystems“, erklärt Domke. Die Lösung sei ein Dienstleister, der ein risikofreies testen des Systems möglich mache. Außerdem fehle es an Ökobilanzen für Nicht-Getränkegebinde. Mittlerweile studiert Niklas Domke an der HU Berlin „Agricultural Economics“.

Lesestoff:

[1] Zähe Strategie mit Luft nach oben: https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/zwischenbilanz-zukunftsstrategie-oekologischer-landbau.html

Roland Krieg, VLE / Foto: Branchenreport Bio 2020; Niklas Domke (privat)

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html