BioFach im Februar oder Juni?

10.01.2022 Handel

Aussteller entscheiden über eine Verschiebung der BioFach-Messe

Im Februar waren einige Tage fest für die Nürnberger BioFach reserviert. Der Internationale Handel der gesamten Biobranche trifft sich in Nürnberg zur Leistungsschau und Perspektive für die kommenden 12 Monate. Die reine Fachmesse gibt den Ton in Europa für die neuesten Produkte, Trends und Ideen für Erzeuger, Handel und Politik an. 2021 gab es noch eine Messe mit Handdesinfektion vor Beginn der Pandemiewelle in Deutschland. 2022 gab es eine Online-Messe, die aber wie die Grüne Woche den direkten Kontakt, das Erlebnis und die Gespräche vermissen ließ.