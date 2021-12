Blitzeinkauf in zehn Sekunden

02.12.2021 Handel

Carrefour Flash 10/10

Das 11. Pariser Arrondissement Popincourt östlich des Place des la Bastille hat eine junge, akademische Bevölkerung. Neben vielen Künstlern ziehen in die ärmeren Quartiere Migranten aus dem Maghreb. Popincourt ist berühmt für sein Nachtleben. Der Club Bataclan öffnet hier seine Türe. Das Arrondissement gilt als Hochburg der Linken und Sozialisten.

Kurzaufenthalt im Lebensmittelgeschäft

Exakt der Ort für Experimente. Der Lebensmitteleinzelhändler Carrefour hat Ende November in Popincourt ein Geschäft mit einem in Frankreich einmaligen Konzept „Flash 10/10“ eröffnet. Kunden sollen in zehn Sekunden einkaufen und in 10 Sekunden bezahlen können.

Ermöglicht wird das durch die Fokussierung auf das Notwendigste. Carrefour Flash bietet nicht mehr als 900 Produkte an. Rund 60 HD-Kameras erfassen jeden Kunden beim Betreten des Geschäftes und verfolgen ihn als anonymisierten Avatar beim Einkauf. Die Kunden haben keine App und müssen sich auch nicht registrieren lassen. Die Kameras erfassen, was die Kunden in den Einkaufskorb oder in ihre Einkaufstasche legen und rechnen auf dem Weg nach draußen alles zusammen. Der Einkauf wird an einem automatischen Kassenkiosk mit einer digitalen Quittung abgerechnet. Die Kunden zahlen kontaktlos und verlassen den Blitzladen. Auf Wunsch ist auch eine Barzahlung möglich.

Im Geschäft befinden sich vier Carrefour-Mitarbeiter, die den Laden öffnen und schließen, den Betrieb beaufsichtigen und auch für die Fußgänger den „click & collect“-Einkauf zusammenstellen.

Vorlauf

Elodie Perthuisot ist bei Carrefour für E-Commerce zuständig und berichtet über den Vorläufer, der in Brasilien im März 2021 eröffnete. Mittlerweile gibt es sechs „Carrefour Flash Scan & Go“-Läden im Land. Dort kaufen die Kunden noch mit Hilfe eines Smartphones. Die Technologie stammt von AiFi. Nach dem Präsident des Spezialisten für kontaktloses Einkaufen, Ying Zheng, hat die Firma in Popincourt die weltweit am weitesten entwickelte Soft- und Hardware einsetzen können.

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html