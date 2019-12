BMU-Klimahilfe

10.12.2019 Handel

Fonds für Kleinprojekte in Entwicklungsländern

Die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) hat zusammen mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) auf der UN-Umweltkonferenz in Madrid einen neuen Fonds vorgestellt. Das Förderprogramm richtet sich an kleine Nichtregierungsorganisationen in Entwicklungs- und Schwellenländern für lokale Programme von Klima und Biodiversität.

Die IKI ist seit 2008 ein Instrument für die Umsetzung der internationalen Klimaschutzmaßnahmen Deutschlands und verausgabte rund 3,6 Milliarden Euro in mehr als 730 Projekten. Mit dem neuen Fonds sollen bis 2025 mehr als 100 Projekte mit bis zu 100.000 Euro unterstützt werden, die sich in einem internationalen Wettbewerb vorstellen.

Die Wahl auf kleine Projekte begründet das BMU mit wichtigen Impulsen, die von den lokalen Aktionen ausgehen, standortangepasst sind und meist nicht im Fokus der Förderung stehen.

Ein zentraler Aspekt sind auch gesellschaftliche Fragen des Strukturwandels sowie die Förderung von Frauen. Durch das neue Programm sollen die Kapazitäten kleiner Organisationen gestärkt werden. In regelmäßigen „Calls for Proposals“ werden die besten Ideen gesucht. Zusätzlich zu den Kleinprojekten sollen mit „IKI Small Grants“ Fonds von IKI-Partnerländern unterstützt werden, um dort landeseigene Förderprogramme für Klimaschutz und Biodiversität aufzusetzen.

Die Einrichtung von „IKI Small Grants“ reagiert darauf, dass die IKI in ihrer aktuellen Struktur vorwiegend großvolumige Projekte und Programme fördert. Im ersten Quartal 2020 startet die IKI darüber hinaus zusätzlich das Programm „IKI Medium Grants“, das sich an deutsche NGOs und Think Tanks in Entwicklungsländern richtet. Das Programm soll mittelgroße Projekte mit bis zu 800.000 Euro fördern, die im Nord-Süd-Austausch Modellprojekte mit Demonstrationscharakter durchführen. In jährlichen Calls sollen variierende Schwerpunktthemen ausgeschrieben werden. Mit der Betreuung der „IKI Medium Grants“ ist die Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH beauftragt.

https://www.international-climate-initiative.com/de/projektfoerderung/informationen-fuer-antragsteller/iki-small-and-medium-grants/iki-small-grants/

