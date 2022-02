Breaking Halal News aus Saudi-Arabien

15.02.2022 Handel

Halal-Zertifikat und Kerry-Investitionen

Die saudische Behörde für Lebensmittel und Arzneien (SFDA) plant eine Neufassung von Hala-Zertifikaten für heimische und importierte Lebensmittel. Das gilt für Rohstoffe als auch für verarbeitete Produkte, die Gelatine, Kollagen, tierische fette und Öle enthalten. Schon im Juli müssen Firmen, die mit einem Halal-Logo werben auch ein Halal-Zertifikat tragen.

Irlands Kerry Group hat in den vergangenen vier Jahren bereits mehr als 80 Millionen Euro in Saudi-Arabien investiert. In Jeddah haben die Iren gerade mit 130 Mitarbeitern eine neue Verarbeitungsfabrik für Zutaten für Snacks, Fleisch und Backwaren eröffnet. Für Kerry ist das die größte Fabrik im Mittleren Osten, in Nordafrika und der Türkei. In dem Gebäudekomplex sind eigene Labore für Innovationen vorhanden.

Roland Krieg

