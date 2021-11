Danish Crown meldet soliden Gewinn

25.11.2021 Handel

DC erfolgreich mit seiner Strategie

Mit mehr als 2,2 Millionen Dänischen Kronen (DKK) hat der Schlachtkonzern Danish Crown in einem turbulenten Jahr 2020/21 einen Rekordgewinn eingefahren. Die Dänen vermelden am Dienstag, dass der Erfolg durch eine gezielte mehrjährige Strategie zustande gekommen ist.

So hat der Konzern gezielt auf eine Stärkung seiner Position an seinen Heimatmärkten in Nordeuropa hingearbeitet und auf globaler Ebene die Kategorien Bacon, Pizzatopping und Konserven in den Mittelpunkt gestellt. Der Konzern hat in seine Tochter DAT-Schaub investiert, die beim Verkauf von Schweinedarmprodukten an die Lebensmittel- und Pharmaindustrie nunmehr zu den globalen Marktführern zählt [1].

Bereits das siebte Jahr in Folge hat DAT-Schaub ihre Geschäftstätigkeiten erweitert, die Erträge im Strategiezeitraum nahezu verfünffacht und erstmals einen Gewinn von rund einer Milliarde DKK erwirtschaftet. Zudem hat der Konzern seine Veredelungsaktivitäten an den nordeuropäischen Heimatmärkten markant steigern können, die mit beinahe einer Milliarde DKK zum Ergebnis beitragen; im Vergleich zum Beginn des Strategiezeitraums vor fünf Jahren entspricht das einer Steigerung um 41 Prozent.

Für die Eigentümer ist im zweiten Jahr hintereinander für angelieferte Schweine ein Aufschlag von 60 Öre je Kilogramm gegenüber dem europäischen Preisindex herausgesprungen.

Für die Lieferung von Schweinen erhalten die Anteilseigner eine Restausschüttung von 130 Öre pro Kilo und für Sauen 110 Öre pro Kilo. Für Rinder wird nun eine Restzahlung von 130 Öre pro Kilogramm geleistet. Darüber hinaus werden 242 Millionen DKK auf die Anteilskonten der Anteilseigner eingezahlt. Für einen Anteilseigner, der jährlich 10.000 Schweine liefert, beläuft sich das auf insgesamt rund 1,3 Millionen DKK.

