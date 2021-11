Das Jahr der Schiene

11.11.2021 Handel

Mehr Umstieg wäre möglich gewesen

2021 ist das „EU-Jahr der Schiene“ und selbst im Bundesverkehrsministerium hat es keiner bemerkt. Die Bundesregierung will den Anteil der Schiene am Güterverkehr bis 2030 von derzeit 19 auf 25 Prozent erhöhen. Gegenüber der Schweiz (40 Prozent) und Österreich (26 Prozent) ist das Ziel noch immer wenig. Zumal die Seehäfen der Nordrange die Überseecontainer für das europäische Hinterland aufnehmen und damit Deutschland längst zu einem Transitland für Container gemacht haben.

Der „Kombinierte Verkehr“ (KV) soll der Motor für die Güterbahn sein. Die Langstrecke wird von der Bahn bewegt, die Lkw übernehmen die erste und letzte Meile. Die Verkehrsleistung im Kombinierten Verkehr ist in den vergangenen zehn Jahren um 40 Prozent gestiegen – was an dem steigenden Gütertransport auf den Autobahnen aber nicht ablesbar ist. Die Allianz Schiene fordert einmal mehr, die Hürden abzubauen. Dazu zählen die fehlende Logistikkompetenz und nicht kranbare Ladeeinheiten im Fuhrpark. Damit diese Unternehmen in die Lage versetzt werden, am KV teilzunehmen, benötigen sie Informationen und Dienstleistungen, die die logistischen Herausforderungen beherrschbar machen. Dazu hat die Allianz Schiene das Projekt „Truck2Train“ aufgelegt, auf den der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) am Mittwoch erneut hingewiesen har.

Für die Unternehmen sind auch Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit im Schienengüterverkehr wichtig. Zwar wird das Projekt vom Bundesverkehrsministerium gefördert – aber es kann nur so gut wie der Ressortchef sein. Andreas Scheuer hat am ebenfalls Mittwoch seinen Fußabdruck in Glasgow hinterlassen. Mehr als 40 Staaten, Städte und Unternehmen haben sich in einem Bündnis für emissionsfreie Autos und Busse ausgesprochen. Bis 2040 und in den führenden Märkten bis 2035.

Auch Kenia und Ruanda machen mit. Scheuer nicht. Er hat dem Bündnis nicht nur die Unterschrift verweigert, sondern sich nach Angaben des Bayerischen Rundfunks schon zuvor gegen den Verstoß ausgesprochen.

Lesestoff:

https://www.allianz-pro-schiene.de/themen/forschungsprojekte/truck2train/

Roland Krieg

