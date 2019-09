Das neue Kleid von Danish Crown

17.09.2019 Handel

Neues Signet und aus Tulip wird Danish Crown

Europas größter Schweinefleischerzeuger Danish Crown gibt sich einen neuen Anstrich. Der Schriftzug Danish Crown wird in roter Farbe unter die schwungvollere Krone gesetzt. Das Unternehmen will die Verbindung zwischen den rund 6.800 Genossenschaftsbauern und 29.000 Angestellten weltweit zu den Kunden stärken. Das neue Signet soll die Nachhaltigkeit von Firma und Produkt verbinden und weltweit ein neues Narrativ darstellen. Erst in diesem Jahr hat das Unternehmen aus Randers das Ziel herausgegeben, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um die Hälftezu senken. Geschäftsführer Jais Valeur will die Geschichte von Danish Crown an 75 Standorten in 23 Ländern neu hervorheben.

In diesem Zusammenhang wird auch die 100 Jahre alte Marke Tulip Food Company in Danish Crown Foods umbenannt. Damit soll die vertikale Bindung vom Stall bis zum Verkaufstresen deutlicher hervorgehoben werden.

Roland Krieg