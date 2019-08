13.08.2019 Handel

Lieferdienste. Es kann nur einen geben

Deliveroo bringt das Essen in großen blauen Boxen vorbei. Nach Medienberichten stoppen die Briten den Lieferdienst in Deutschland am 16. August und konzentrieren sich auf Spanien und Frankreich.

Damit gibt der erste große Mitbewerber nach Ankündigung der Fusion zwischen Takeaway.com und dem britischen Just Eat auf.

Lesestoff:

Das große Schlingen: https://herd-und-hof.de/ernaehrung-/das-grosse-schlingen.html

roRo