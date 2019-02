Demeter-Bananen auch bei real

05.02.2019 Handel

Nur noch Bio-Bananen bei real

Pünktlich zum Start der Fruit Logistica in Berlin vermeldet real den Vollzug des 2015 eingeschlagenen Weges und bietet Bananen ab sofort nur noch in Bio-Qualität an. Die beiden Eigenmarken füllen bereits jetzt das Bio-Sortiment zu 20 Prozent. Jetzt kommen auch noch Premiumbananen aus der Demeter-Landwirtschaft hinzu. Sie stammen aus der Permakultur von Umstellungsbetrieben. Diese werden besonders ressourcenschonend auf humusreichen Böden angebaut und sichern den Farmern und Arbeitern faire Löhne und Arbeitsbedingungen zu. In diesem Zusammenhang hat real den Bananenreifer gewechselt und sieht sich auf gutem Weg, bis 203 ausschließlich nachhaltige Produkte anzubieten.

Mit den Bananen wandert ein weiteres Verbandsprodukte aus der Ökobranche in den konventionellen Lebensmitteleinzelhandel

roRo