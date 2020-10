Denns demnächst oben ohne

08.10.2020 Handel

Denns verzichtet auf den Apostroph

Der Biohändler dennree hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro erzielt. Die Steigerung von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr könnte in diesem Jahr weiter gehen, denn Bioprodukte gehören zu den Gewinnern in der Pandemie. dennree beliefert in Deutschland und Österreich rund 1.400 Biofachmärkte. Darunter auch die eigenen Filialen „denn`s Biomärkte“, von denen im letzten Jahr 18 neue hinzukamen.

Dieses Jahr sollen Ende Dezember 20 neue Filialen stehen. Demnächst öffnet am Berliner Moritzplatz eine neue Filiale und zeigt das neue Markengesicht. Der falsche Apostroph fällt weg und aus „denn´s Biomarkt“ wird „Denns Bio“.

roRo

